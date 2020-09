Samm ühise elu suunas! Triinu Liis Epner ja tema kallim Justin plaanivad maja osta 

"Liigume vaikselt, kuid kindlalt edasi. Ma olen väga elevil ja ei suuda ära oodata, et seda kogemust ka teiega jagada. Osad kindlasti arvavad, et liigume liiga kiiresti, aga kui tunned, et asi on õige, pole midagi kaotada. Tee seda, mis on õige," lisab Justin.

"Me ei tea, mis tulevik toob, aga mõelge, kui abielluksime - oleme valmis, kui see juhtuma peaks!" rõõmustas mees. "See ei ole ettepanek, aga mul on tõepoolest sõrmus olemas. See näitab, kui väga tahan Eestisse tulla."

Triinu-Liis ja Justin kohtusid sotsiaalmeedias. "Sattusin tema sisu nägema TikTokis. Tundus kena, sümpaatne ja enesekindel kutt: mõtlesin, et vaatan, kes ta selline siis on. Piilusin tema Instagrami kontole ja reageerisin ühele pildile tuleleeki kujutava emotikoniga, aga sõnagi ei kirjutanud. Ligikaudu tunnike hiljem oli postkastis temalt sõnum ja nii me juttu rääkima jäimegi," meenutas Triinu-Liis juunis Õhtulehele antud intervjuus.