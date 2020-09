Nele-Liis Vaiksoo pisitütrest: ööunne läheb ta kenasti ja magab peaagu hommikuni välja 

Vaiksoo sõnul on kontserdid õnneks lühikesed ja samal ajal, kui tema laval esineb, saavad tütrega tegeleda lapse isa või vanaemad-vanaisad. "Laps päris iga poole tunni tagant süüa ei taha, seega saavad teda seni vaadata pereliikmed. Nii see käib," lisab ta ja ütleb, et siiani on tütar alati esinemistel kaasas olnud.

"Mul on nii hea laps, kes läheb väga varakult magama. Päeval on uinumine väga keeruline, aga ööunne läheb ta kenasti ja magab peaaegu hommikuni välja," rõõmustab Vaiksoo.

Nele-Liis meenutab seika suvel toimunud kontsedist: "Elukaaslane Mihkel pidi esinemise ajal lapsega olema. Enne esinemist jäi Loore Maria magama ja mõtlesin, et ei hakka teda äratama, ilmselt magab esimese osa ära. Aga juba pärast esimest laulu nägin, et nad jalutavad maja kõrval ja sain aru, et jama on majas ning laps söömata, aga mina ju lavalt ära minna ei saa. Mees oli leidlik, ka minu ema kontserdil kaasas, ja said kamba peale tütre hoitud. Kui lava taha jõudsin, oli laps rõõmsa näoga ja saime süüa."