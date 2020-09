FOTO | Fännid on kindlad, et Khloe Kardashian varjab uuel pildil kasvavat beebikõhtu 

Pildil poseerib Kardashian küljega kaamera poole, taustal päikeseloojang. Fännidele jäi silma, et naise keskkoht on tunduvalt laiem ja arvatakse, et ta on taas lapseootel.

"Ma näen beebikõhtu," kirjutab üks fänn. "Kas ta on rase?" on osad segaduses. "Ta on raudselt uuesti lapseootel," on kolmas endas kindel. Kardashian ise pole kahtlusi veel kommenteerinud.