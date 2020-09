Inimesed Eduard Salmistu: „Sa pead endale tunnistama, et oled joodik. Elu lõpuni.“ Jaanus Kulli , täna, 17:10 Jaga: M

MEISTERLIK JOODIKU KEHASTAJA: Lavakooli lõpust, 1984. aastast Rakvere teatri hingekirjas olev Eduard Salmistu on mänginud nende aastate jooksul kõige enam vaimulikke ja joodikuid. Viinaga on ta sinasõprust pidanud ka lavavälises elus. Foto: Merilin Ulm

„Võid ju öelda, et kõik on kinni siin, kahe kõrva vahel,“ tõstab Rakvere teatri näitleja Eduard Salmistu näpu oimu kohale. „Aga sa pead endale tunnistama, et oled joodik. Ja kui sa oled joodik, oled seda elu lõpuni. Selle pead sa iseendale ausalt välja ütlema, selle teadmise omaks võtma ja sellega elama.“