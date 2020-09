Heidi Hanso: tahtsin aidata koroonahaigeid, aga kahjuks ma ei sobinud 

See oli 16. märtsil, kui saatejuht ja Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso sai teada, et tal on hirmus viirus nimega Covid-19. Õnneks kulges haigus kergelt. „Ehkki tagantjärele mõeldes olin praeguste jõuvarudega võrreldes üsna jõuetu,“ arutleb Heidi nüüd. Lisaks kadusid nädalateks maitsed ja lõhnad. Oli väike palavik – 37,3 –, põsed õhetasid naljakalt ja natuke oli nohu. Kõige lõpuks saabus ka köha.