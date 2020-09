POLNUDKI ELU ARMASTUS! „Rannamaja“-Viktoria pettus Veikos, sest too polnud kainena üldse nii äge 

Viktoria väljavalitu Veiko, kes neiule vallaliste peol pöörase ja lõbusa isiksusena meelde jäi, vajus järgnevate päevade jooksul lössi kui auklik kummipaat. Noormees ei tahtnud seltskonna tegemistes kaasa lüüa, ei aidanud majapidamistöödes ega söögitegemises ning kössitas enamuse ajast omaette. “Teil läheb kaua aega? Ma lähen käin s*tal ära,” teatas Veiko, kui neiud söögitegemisega alustasid.

Ka Viktoria ja Veiko omavaheline suhtlus vajus ära ning Viktoria sõnul pidi ta lõpuks Veikolt justkui sõnu suust kiskuma. Kiirelt lõkkele löönud armuleek kustus sama kiiresti ning Viktoria tõdes ka pihikaamera ees, et tahaks järgmiselt vallaliste peolt endale uue kaaslase leida.

Muuhulgas kolis Viktoria Veiko kõrvalt voodiist tagasi oma algsesse tuppa, Seppeni kõrvale. Seppen, vaeseke, aga Viktoriat ei talu ning tema kolis oma madratsi hoopis rõdule. “Viktoria räägib natukene liiga palju tühja juttu ja ta on liiga kõhn minu jaoks,” tõdes Seppen.

Veiko tõdes lõpuks, et otsus Viktoriaga saatesse jääda tuli kergelt tänu suurele alkoholijoobele ning järgmisel päeval ei julgenud ta tunnistada, et see tegelikult tema soov ei olnudki. Ka Veiko sõnul räägib Viktoria liiga palju ja sageli ei jõua ta mõte suu liikumisele järgi. Vallaliste peo eel saadetigi Veiko koju.

Tugev armuleek jätkus aga Toomase ja Helena vahel, kes ka teiste rannamajalste sõnul justkui teineteisele loodud on. Nende suhe on harmooniline, ollakse koos, kuid osatakse olla ka seltskonnas. Helena sõnul tekkis tal lausa tõsises suhtes olemise tunne.

“Rannamajalised” viidi korraks ka inimeste sekka, õigemini Tallinnasse Epp Kärsini seksikoolitusele. Sellest oli eriti vaimustuses Toomas, kes tõdes, et ta oli alati tahtnud Kärsini seksikoolitusele minna. Koolitusest oli ülimas vaimustes ka Seppen, kes tõdes, et see oli üks vägevamaid asju, mida ta oma elus teinud on.