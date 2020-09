Andres Noormets: kõige olulisem on oskus südamega mõelda 

Laste kasvatamisel on Andres inspiratsiooni saanud enda vanematest, kelle puhul tundis ta alati, et neid saab uskuda. Ka siis, kui kord sõpradega arutati, et millesse nad elus usuvad, vastas Noormets pikemalt mõtlemata, et oma vanematesse. "Ma mäletan, et see oli sõpradele väga suur šokk, sest nad polnud kunagi niimoodi mõelnud," nendib Noormets ja loodab, et ka tema lapsed saavad oma vanematesse uskuda.

Näitleja tõdeb, et ei olnud esimese lapse sünniks tegelikult valmis. "Ma ei kujuta ette, et keegi tuleb su ellu esimest korda ja oled selleks valmis. Arvan, et inimesed pigem ei ole lahkumisteks ega ootamatuteks saabumisteks valmis. Nad võivad küll mõelda, et on, aga tegelikult ei ole. See on ikka kasvamine," räägib ta.