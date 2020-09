Purjuspäi inimese surnuks sõitnud vene staar mõisteti kaheksaks aastaks vangi 

Kuigi prokurör nõudis näitlejale 11aastast vabaduskaotust, piirdus kohtunik Jelena Abramova kaheksa-aastase vanglakaristusega. "Jefremov põhjustas alkoholijoobes õnnetuse, mis tõi kaasa inimese surma," nentis ta. Kaitsetiim oli anunud, et Jefremov saaks ükskõik millise karistuse, aga mitte vabaduskaotust. Komsomolskaja Pravda kirjutas hiljuti, et näitleja oli valmis tippadvokaadile välja laduma enam kui kümme miljonit rubla ehk vähemalt 114 000 eurot, et mitte trellide taha minna.