ANGELINA RAEVUTSEB: Brad viis uue pruudi nende pulmapaika! 

Jolie (45) on veetnud koroonapandeemia oma laste seltsis, Bradil (56) seevastu on kuum suhe saksa modelli Nicole Poturalskiga. Pittist ligi 30 aastat noorem brünett iludus on kuulu järgi veel abielus - ligi 70aastase Berliini restoraniomanikuga, kellega tal on poeg. Iltalehti teatel ei huvita Jolie't oma eksmehe armuelu mitte üks põrm, kuid ta tundvat muret, kuidas Pitti uus armulugu nende lastele mõjuda võib. Liiatigi on ka Nicole'il pisipoeg.

Sellel paigal - mille viinamarjadest tehakse samanimelist veini - on Angelina südames eriline koht: just seal, oma idüllilises häärberis, pandi teda 2014. aastal Bradiga ametlikult paari. Chateau Miraval on endiselt mõlema ühisomandis. "Angelina on marus, et Brad on nii madalale langenud," seletab insaider.