ENNÄE: tõsielutäht Helen Kõpp uue kavaleri embuses! 

"Ma ei otsi endale virtuaalsõpru, vaid reaalseid inimesi, kellega näiteks mootorrataste või autodega sõitmas käia. Ja alles selle käigus võib areneda välja suhe. Kui tahad virtuaalsõprust või juhuseksi, siis seda ma pakkuda ei saa ega soovi," ütles Helen ja tunnistas, et on taas valmis suhet alustama. Kohtinguäppidest võib Heleni sõnul leida nii arukaid mehi kui ka niisama naljavendi. "Praegu olen kohanud inimesi, kes ei oska isegi kirjutada ja räägivad täiesti mõttetut juttu. Õnneks on ka toredaid mehi, kes oskavad suhelda, aga nad on paraku vähemuses."