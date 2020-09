Harry ja Meghan maksid Frogmore Cottage'i remondiks kulunud miljonid tagasi 

Sussexite pressiesindaja kinnitas väljaandele People, et Harry on teinud kuningliku pere liikmete kulutustele mõeldud Sovereign Granti fondi rahalise ülekande, mis katab Frogmore Cottage'i remondikulud täisti. "See jääb hertsogi ja tema pere Ühendkuningriigi residentsiks," lisas esindaja.

Kui Harry ja ta naine Meghan tegid teatavaks, et nad kolivad koos pojaga Põhja-Ameerikasse, kus kavatsevad veeta osa ajast, puhkes skandaal, sest alles hiljuti oli maksumaksja raha eest valmis saanud nende kodu ülikulukas remont. Briti meedia teatel maksis Frogmore Cottage'i ülesvuntsimine 2,4 miljonit naela ehk ligi 2,67 miljonit eurot. Hertsogipaar lubas remondikulud kinni maksta, kuid Mail on Sunday ennustas, et selleks võib kuluda kümmekond aastat. Nüüd aga, kus Harry ja Meghan on sõlminud kindlasti tulusa koostöölepingu Netflixiga, on nad saanud võla kiirkorras klaaritud. Ühtlasi on nad ostnud luksusliku häärberi Los Angelesest umbes 160 kilomeetri kaugusel asuvasse Santa Barbarasse, kus nad saavad oma pisipoega Archiet rahus kasvatada.