GALERII | Žürii selgitas välja tänavused Noortebändi võistluse poolfinalistid 

Noortebändi poolfinaali jõudsid: Sander Ambur Band, ECHOLOVE, Velle, The Crosslegs, Tanel Vaikjärv, УЕ, SK!VE, THE, Avangardium, AROUND THE SUN, Sume Made ja Tiina Tubli.

Žüriiliikmed ja raadiohääled Erik Morna ja Robert Kõrvits nentisid, et sel aastal oli nende jaoks palju kuulda souli-segust poppi. Kõrvits ütles, et tema lemmikud olidki just üksikartistid, sest nende looming on julgem. ‘‘Tihtipeale bändi algusfaasis võib-olla ei julge öelda, mis suunas sa tahaksid, et see lugu läheks. Aga kui sa üksi oma magamistoas seda lugu teed, siis sul on julgust rohkem. Sa jagad teistega valmistoodet ja see, kas sa kodus punastad, seda keegi ei näe,’’ rääkis Kõrvits.

Muusik Egert Milder ütles, et tase on sel aastal hea ning et võrreldes eelmiste aastatega on ka demologude salvestused hakanud professionaalsemalt kõlama. ‘‘Panekski südamele seda, et kui ise ei oska, siis laske kellelgi ära mix'ida, see lugu läheb kohe poole paremaks, kui balansid on paigas,’’ jagas Milder nippe neile, kes plaanivad järgmistel aastatel demovooru oma lugusid saata.

Žürii koosseisu kuulusid Vaido Pannel, Erik Morna, Robert Kõrvits, Henrik Ehte, Egert Milder, Kaspar Koppel, Thea Zaitsev, Sten Valdmaa, Jeremia Kangas, Kristen Kütner, Siim Usin, Kaisa Tooming, Kristjan Vardja.