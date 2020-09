Inimesed Kadri Kõusaar kibeleb Jordaaniasse filmi tegema: „See on juba nagu rasedus, tahaks ära sünnitada.“ Jaanus Kulli , täna, 20:16 Jaga: M

OOTAB FILMIVÕTTEID: „Ma arvan, et praegu on just õige aeg tagasi rongi peale minna. Selles mõttes, et lapsed saavad juba rahulikult vanavanemate või siis isaga olla,“ räägib Kadri Kõusaar pikalt ootele jäänud filmiga jätkamisest. Foto: Robin Roots

Täna 40. sünnipäeva tähistav kirjanik ja filmirežissöör Kadri Kõusaar on oodanud oma uue filmi „Surnud naine“ võtteid kaheksa aastat. Teema on ajatu, lohutab ta ennast, selles mõttes kiiret pole. „Kiire on selles mõttes, et see on juba nagu rasedus, tahaks ära sünnitada,“ ütleb kahe poja, Maximiliani (5) ja Sebastiani (3) ema.