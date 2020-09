Tõnis Niinemets: kui saaks, käiksin hea meelega uuesti gümnaasiumis 

"Midagi seal gümnaasiumis tänu näiteringi seltskonnale oli. Kui saaks gümnaasiumi kolme aastat uuesti käia, siis ma käiks iga kell. See seltskond, kes seal oli, see sõpruskond ja see, mis võimalused meil seal kõike teha ja toimetada olid – bändi tegime näiteks – see oli selline, mis toitis," meenutas Niinemets R2 uues saates "Röster".

Laulda ta tegelikult aga enda sõnul kuigi hästi ei oska. "Nagu on lauluõpetaja Maiken öelnud, et kindlasti saab sinust lauljat vormida, see ei ole võimalik, et ei saa – saab, saab. Seega ma usun, et siin on tegelikult vaja rohkem tööd teha. Iseenesest mul ei ole selle vastu midagi ja mõnes mõttes on see isegi kihvt. Ma ei pelga ega häbene laulda. Ma võin julgelt laulda kuskil etenduses või Eesti Laulu laval. Ma seda ei pelga ja mind ei häiri see, kui läheb mööda – on nii, siis on nii," rääkis Niinemets.