Lähiring: Pamela Anderson armus oma ihukaitsjasse 

Pammy (53) lähiringi teatel kurameerib nüüdseks viis korda lahutatud Playboy modell ja näitleja oma turvamehe Dan Hayhurstiga. Armulugu olevat kestnud juba mõnda aega ja Anderson lausa säravat õnnest. "Nad on kogu pandeemiaaja koos olnud. Pamela on superõnnelik ja mees on aidanud tal oma Vancouver Islandi kodu remontida."