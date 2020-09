ŠOKEERIV: Briti teletähe mees on koroonatõve tõttu 50 kilo alla võtnud 

53aastane Derek Draper on märtsist saadik olnud Covid-19 tüsistuste tõttu intensiivravil. Võimalik, et ta nakatus 11. märtsil prints Charlesi sihtasutuse auhinnagalal, mil ta oli Briti troonipärijaga üsna lähestikku olnud. Walesi prints sai koroonaviiruse diagnoosi märtsi keskel, kuid põdes haiguse kergelt läbi. Derek seevastu on vaevu-vaevu teadvusel ning keegi ei tea, kas ta eales meelemärkusele ja täie tervise juurde tuleb, kirjutab Daily Mail.

Sestsaadik sai Kate'i pere Derekist nädalate kaupa infot ainult meditsiinipersonali vahendusel. Haiglas nad käia ei tohtinud. Kui Kate viimaks FaceTime'i kaudu Derekit näha sai, oli teadvuseta lebav mees nii kuhtunud, et abikaasa ei tundnud teda ära. "Ta oli ligi kaheksa stone'i [50 kilo] alla võtnud, suur osa lihaste arvelt. Ta nägi välja kuhtunud, kõhn ja kahvatu, silme ümber olid tumedad rõngad, kõikjal olid voolikud.

Daily Mail märgib: maailmas on neid, kelle keha on Covid-19 niimoodi laastanud nagu Derekil, vaid viie ringis. "Ta on elus, aga arstid ei oska, kui kauaks või kas ta võib haigusest jagu saada, sest tema seisund kõigub pidevalt."

Juulis virgus Derek sügavas koomast ja hakkas teadvuse märke ilmutama, avas näiteks aeg-ajalt silmad. Kate tohtis Derekit esmakordselt haiglas külastada aga alles mõned nädalad tagasi. Tema sõnul ütlesid arstid talle, t ta mees ei pruugi ellu jääda. Kate tunnistab: ta hakkas šokist oksele.