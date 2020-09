Uma Thurmani tütar visati düsleksia tõttu koolist välja 

22aastane Maya ("Ükskord Hollywoodis", "Stranger Things") rääkis NPRi intervjuus, et väiksena visati ta koolist välja, sest ta ei osanud lugeda. "Hakkasin käima õpiraskustega laste erikoolis. Lugema õppimine võttis mul kaua aega ja ma olen selles suhtes ikka veel piiratud."

Kuid näitlejatar rõõmustab, et tänapäeva maailm on võimalustest tulvil. "Mu piiratud võimed lugude loomisel ja omandamisel on tekitanud minus veelgi suurema soovi neid armastama ja mõistma õppida ning koos nendega areneda."