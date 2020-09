Prantsuse filmistaar Gerard Depardieu pühitseti vene õigeusku 

Väljaande Valeurs Actuelles teatel ristiti 2013. aasta algul Vene kodakondsuse võtnud näitleja umbes 30 inimese silme all ning hakkas seejärel ka väikese tüdruku ristiisaks. Kuid Depardieu ei pruugi vene õigeusku jääda - juba ütles ta, et ehkki talle meeldis tseremoonia, kaalub ta üleminekut judaismi.

Depardieu on varemgi usku vahetanud: enda sõnul on ta olnud vahepeal ka islamiusku ning käinud aastaid mošees palvetamas. Huvi selle vastu tekkinud Umm Kulthumi nimelise Egiptuse laulja mõjul. Ta on huvitatud ka hinduismist.