Inimesed Rasmus Kagge: mu süda pole olnud kunagi kinni teles, küll aga ajaloos – ja seepärast nõustusin juhtima saadet „Üle noatera“ Jaanus Kulli , täna, 20:37 Jaga: M

Rasmus Kagge Foto: Robin Roots

„Mul on edevusega ikka väga halvad lood. Tegelikult seda peaaegu et polegi,“ põhjendab „Pealtnägija“ endine toimetaja Rasmus Kagge (42), miks ta neli aastat tagasi ETV ukse selja taga kinni pani. „Nii et mu süda pole olnud kunagi kinni teles, küll aga ajaloos. Ajalugu on mulle eluaeg meeldinud ning siit võib otsida ka põhjust, miks ma võtsin eelmise aasta algul vastu pakkumise istuda dokumentaalfiktsiooni „Üle noatera“ saatejuhi toolile.“