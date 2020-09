PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 7. september 

Palju õnne, Neitsi! Algaval eluaastal on energiat palju, aga pead vaeva nägema, et seda õigesti kasutada. On eduvõimalusi ärivallas, ole konkreetne ja asu tegutsema siis, kui tegevusplaan paigas. Üllatusi võivad pakkuda äripartnerid ja kliendid. Armuasjus võivad arengud olla kiired ja ootamatud.