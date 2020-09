ARMAS FOTO | Piret Järvis-Milder jagab pilti pisitütrest 

Instagrami postitatud kahel pildil naudib pisitütar isa mängitavat muusikat klaveril "Milli Milder," kirjutab Piret postituse all.

Piret Järvis-Milder ja Egert Milder said lapsevanemateks augustis. "Meie lõvitüdruk sündis 14. augustil," rõõmustas värske ema. "Ta on hästi tubli ja asjalik laps, pisut memmekas ka. Kõik on väga hästi ja vanemad ääretult õnnelikud," lisas Piret.