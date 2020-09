Kristjan Jõekalda oma palgast: ma ei pea tegema ühtki õhtujuhtimist 

Margna sõnab, et teletööga rikkaks saamise juures on ainult üks saladus: tuleb olla efektiivne. "Ega ma ei oska mingit muud võlusõna välja pakkuda. Kui õnnestub olla populaarne, telekanalitel õnnestub maha müüa tooteid ja produktsioon ei ole koormatud kallite püsikuludega, siis on see võimalik pika aja jooksul, ega see ei toimu üleöö," tõdeb ta ja kinnitab, et neil on väga väike tiim.

Jõekalda jaoks on kõige meeldejäävamad reisid olnud Lõuna-Ameerikas, USA-s ja Jaapanis. "Kui USA välja jätta, kus ma olen varem käinud ja kuhu ma kindlasti lähen ka tagasi, on Jaapan koht, kuhu tahan kindlasti tagasi minna," tõdeb ta. Tema sõnul ei põrka Jaapanis keegi sinuga kokku, ei jookse otsa, ei ole purjus, ei lärma, ei haise. "Ma harjusin ära ka sellega, et võib-olla telesse tulles ma panin endale rohkem lõhna peale, aga ma ei kasuta enam üldse nii palju lõhna, sest jaapanlaste loogika on see, et miks ma pean enda lõhna teistele peale suruma."