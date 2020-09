KLÕPS | Beebiootel Lenna Kuurmaa näitab kasvavat kõhtu 

Eelmiel nädalal tuli uudis, et laulja Lenna Kuurmaa (34) ja tema kihlatu, näitleja Lauri Mäesepp (28) saavad esimese ühise lapse. „Aitäh õnnesoovide eest,“ tänas Lenna rõõmsalt, kuid teemal pikemalt ei peatu.

Tegelikult oli Lennal ja Lauril plaanis juba mullu suvel abielluda, kuid nad otsustasid pulmapeo seoses oma kodu ehitusega siiski edasi lükata. „Hea meelega oleksime sel suvel pulmad teinud, aga see ei tundunud lihtsalt mõistlik. Siinne ehitus ja arendus on suur projekt ja mõlema jaoks prioriteet, ehitus aga teadagi maksab palju – ainuüksi puurkaev nõudis pea 10 000 eurot. See tuli läbi mõelda ja plaani võtta, sest vanas salvkaevus enam vett polnud ja majapidamist ei saa ilma veeta ülal pidada,“ rääkis Lenna eelmisel aastal Anne&Stiilile antud intervjuus, et Setumaal asuv talu, kus nad nüüd ka päriselt elavad, võtab oma osa.

Pulmade planeerimisega talvel siiski alustati – koostati esimesed nimekirjad, võeti esimesed pakkumised. „Aga isegi kui tahame pidu pereringis pidada, kui kutsume mõlema poolt pered, lähedasemad sõbrad ja minu teise pere, bändi, tuleb 50 inimest. Pluss kaaslased, lapsed… Ja ongi juba pea 100 inimest!“ rääkis Lenna.