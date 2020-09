FOTO | Taas koolipingis! Uudo Sepp asus ülikooli õppima üllataval erialal 

Maakleritööd alustas Uudo tänavu maikuus. "Ma naudin inimestega suhtlemist! Aga laulmist pole ma kuhugi jätnud! Mul isa on alati öelnud, et olgu plaan B ja C ka olemas," rääkis laulja.

"Idee on juba väga pikka aega südames olnud ja lõpuks sain oma pikaajalise unistuse täide viia. Kinnisvara on mind huvitanud koolist saati. Mind on alati huvitanud arhitektuur ja erinevad disainilahendused. Olen väga õnnelik, et sain alustada oma karjääri just Skanton Kinnisvarast. Nad on mind palju koolitanud ja saan lõpuks õelda, et olen valmis sellise alaga tegelema," sõnas Uudo toona.