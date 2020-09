KUULA JA VAATA | Grete Paia ja Pluuto kuum muusikavideo loole „Johnny Bravo“ 

Video ei valminud kõige lihtsamalt. “Esimest korda sain ka mina proovida, mida tähendab öövõte - alustasime filmimisega õhtul kell 17 ning lõpetasime hommikul 6-7 ajal. See on päris korralik väljakutse, ent kuna tegemist oli nii suurepärase ning professionaalse tiimiga, siis võte kulges väga hoogsalt ja lõpptulemus on kihvt,” on Paia rahul. Töö loo kallal algas juba 2019. aasta sügisel ning meeskonnaga ühinesid Gevin Niglas ja Karl Killing.