Ülle Toming: me ei afišeerinud Jüri Krjukoviga oma abielu, pidin oma tädilegi abielutunnistust näitama 

Ta oligi. Eks meedia teeb, kas oled staar või ei ole. Aga mul on õudselt kahju neist inimestest, kes vaatavad ainult tema lavastuste salvestisi. Need on väga head lavastused, aga seda, mida ta tegi draamalaval, näiteks „Ivanovis“, ja sa vaatasid suu lahti, enam ei näe. Kõik, kes vaatavad Ago-Endrik Kerge lavastusi „Savoy ball“, „Pisuhänd“ ja „Kuulsuse narrid“, siis need on väga kihvtid ja toredad, aga see pole päris see. Kõik see, mida Jüri tegi draamalaval, oli midagi muud.

Eesti Draamateater „Amadeus“ 1995. Jüri Krjukov – Wolfgang Amadeus Mozart, Elina Reinold – Constanze Weber. Foto: Eesti Draamateater

Tundub, et teie ja Jüri Krjukovi pikaaegse, 14 aastat väldanud kooselu saladuseks oli tõik, et kokku said kaks väga säravat talenti. Üks varietee- ja teine teatrilaval.

Usun küll. Minul läks varietee aastal 1992 kinni, Jüri suri 1997. Viis aastat ei näinud ma üldse vaeva, et kuskile esinemiskohta leida. Ei laulmist ega tantsimist. Mul olid ainult balletikool ja ülikool. Kaks andekat küll koos, aga Jüri andekus oli märgatavam – tema oli teatris, mina mitte.

Varieteepublik, ma eeldan, teadis kõiki tantsijaid ja lauljaid nägu- ning nimepidi.

Jah, kõige hullem ongi see, et ma ei saa sellest varieteest lahti. Alati, kui tekib hetk, mil on jututeemaks, kes ma olen, siis minu vastas istuv inimene ütleb: „Oi, ma mäletan, kuidas te Mait Aguga tantsisite! Oi, ma mäletan, kuidas te laulsite!“ Seda, et olen olnud 35 aastat õppejõud, ei mäleta keegi.

Arvestades, et teie varieteekarjäär oli nii särav, on see ehk loomulikki.