Inimesed Toomas Kirss: sain „Miss Marple'i lugude“ eest ikka korralikult peksa Aigi Viira , täna, 19:51 Jaga: M

GALERII

LAVASTAJA ÕUDUSUNENÄGU: Kuna televaatajaile ei saanud „Miss Marple'i lugude“ apsakad märkamata jääda, otsustas seriaali lavastaja Toomas Kirss pärast ahastusest toibumist anda teada, et vead on meelega tehtud. Foto: Raivo Tiikmaa

„Eks see hullus ja katsetamine oli,“ muigab režissöör Toomas Kirss, kes tõi 1990. aastal Eesti Televisiooni ekraanile viieosalise sarja „Miss Marple'i lood“. Praegu nimetatakse seda esimeseks okupatsioonijärgseks teleseriaaliks või lausa teetähiseks, kui senisest teleteatrist hakkas kujunema seriaal. Ometi vajutas toonane kriitika vastse sarja, kus nimiosalist kehastas Ita Ever, kontsaga allapoole murupinda. Kasvõi seetõttu, et Kirss julges Briti külakese St. Mary Meadi lood nõukajärgsesse olustikku paigutada. See mõjus hindajaile kui pühaduseteotus.