Inimesed Marite Kallasma: mõtlesin, et kui te veel väga kaua püsti seisate, läheb kogu mu meik pisaratega laiali Jaanus Kulli , täna, 19:40 Jaga: M

LIIGUTATUD: „Ma poleks iial uskunud, et saal minu auks püsti tõuseb,“ on Marite Kallasma üllatunud publiku reaktsiooni üle auhinna kätteandmisel. Foto: Kuvatõmmis/ERR

„Suure auditooriumi ees on palju oldud, aga sellist au, kus kogu saal sinu ees püsti tõuseb, kogesin küll esimest korda. See oli väga liigutav, ma poleks iial uskunud, et saal minu auks püsti tõuseb. See oli muu kõrval kõige suurem üllatus,“ kirjeldab legendaarne diktor ja „Aktuaalse kaamera“ ankur Marite Kallasma oma esimesi emotsioone neljapäeva õhtul Alexela kontserdimajas toimunud Eesti filmi- ja teleauhindade galalt, kus teda tunnustati panuse eest Eesti televaldkonda.