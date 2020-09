Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti tahtis kohelda sõjapõgenikke  

Siseminister lubas, et Kuressaarde jõudnud inimesi tagasi merele ei saadeta, kirjutab Rahvaleht. „Loata üle piiri tulijaid ei kohelda aga Eestis külalistena. Nad isoleeritakse ja pannakse tööle,“ kinnitas Veerma. „Selliseid üle piiri tulijaid võib viibida meie territooriumil mitmeid. Nende sallimine siin on aga praegusel segasel aja lubamatu,“ rõhutas ta ja tuletas kõigile kinnisvaraomanikele meelde, et on lubamatu anda öömaja kahtlustäratavatele inimestele. Eriti siis, kui nad on tundmatud ega oma dokumente.