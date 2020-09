ÕL VIDEO | Parima reality-show auhinna võitnud Ken Saan: oma parimaks teleprojektiks pean Esto TVd 

Parima reality-show auhinnale kandideeris Saani "Üle parda" kõrval ka skandaalne "Rannamaja". Saani sõnul on see saade fenomenaalne. "Ma ei ole ise enam väga otseselt reality jälgija enam. Mulle meeldib selline dokilik või reality-moment. Tore, et see jõuab telesse tagasi, see spontaanne kulg, või kuidas seda nimetada. Tunnustan tegijaid!"

Saan, kes isegi kunagi meelelahutuslikku realityt tegi, näiteks Pimp TV või Esto TV aegadel, on nüüd liikunud edasi tõsisema dokumentaalsaate juurde ning tema saadete sisud on ühiskondliku kaaluga. Saani sõnul tuleneb muutus sellest, et ka tema sõbrad on nüüd dokumentalistid.

Kas muutus tuleneb ka vanusest ja niiöelda täiskasvanuks saamisest, Saan öelda ei oska. "Ma ei tunne ennast veel päris vanainimesena, mis on võib-olla traagika, võib-olla hea," naerab ta.

Siiski meenutab ta helde südamega ka nooruses tehtud teleprojekte. Oma parimaks saateks peab ta justnimelt Esto TV-d. "Telesse sattusin ma ka puhtalt läbi Esto TV. Sealt mul kuidagi see pisik külge jäi ja ma alustasin tegelikult väga päevakajaliste teemadega. Kõige armsam projekt, mida me koos sõpradega tegime, oli ikkagi Esto TV. Ei pääse üle ega ümber sellest."

Ühiskonnakriitiline saatesari "Üle parda", mille eest Saan auhinna sai, viis Vahemerele seilama kuus erineva maailmavaatega inimest. Saan jääb ise sarjaga rahule, kuid nendib, et asi oleks veelgi parem tulnud siis, kui aega oleks rohkem olnud.

"Tekib selline moment, et kui inimesi viis päeva koos hoida, siis viiendal päeval nad avanevad. Mingi teooria oli, et ehk seetõttu, et nad harjuvad kaameraga ära. Üks saates osalenu, Steven Vihalem, ütles mulle, et viies päev on pöördepunkt, seetõttu oleks võinud pikemalt filmida. See on professionaalsest punktist lähtudes. Aga ma arvan, et me saime mõtted, dialoogid ja vestlused kätte ikkagi mingil määral," räägib ta.