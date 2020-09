Caitlyn Jenner: sooidentiteedihäire tegi minust halva isa 

Jenneril on seljataga kolm abielu, tal on kuus last. Soo korrigeerimise tegi ta teoks alles viis aastat tagasi, ehkki oli poisist peale tundnud, et on vales kehas. Juba 1970ndail olümpiasangarina kandis ta ülikonna all naistepesu. Teise abielu purunemise järel riskis Bruce juba naiseriietes ringi käimisega ning alustas koguni hormoonravi, ent armumine oma kolmandasse naisesse Kris Kardashiani sundis teda ümber mõtlema. Nad abiellusid 1991 ja lahutasid ametlikult 2015.