Britney Spears toetab liikumist #FreeBritney? 

Kohus määras kahe poja ema Britney Spearsi ametlikuks eestkostjaks tema isa 2008. aastal, kui lauljanna oli üle elanud avaliku närvivapustuse. Jamie Spears on seda rolli täitnud peaaegu kõik need aastad - mullu septembris taandus ta eestkostja rollist tervislike probleemide tõttu, kuid tahab nüüd tütre raha- ja eraasju taas juhtima hakata. Britney aga on sellele vastu ning tahab, et eestkostjaks jääks kohtu määratud Jodi Montgomery, kes on ühtlasi tema mänedžer.

Jamie Spears nõuab kohtult eestkostja staatust tagasi. Paljud oletavad, et põhjuseks võib olla ligipääs tütre priskele rahakotile. Ajakirja People teatel selgub isa esitatud kohtudokumentidest, et 31. detsembri seisuga on tema tütrel rahalisi vahendeid 2,7 miljoni dollari väärtuses ning muud vara 57,4 miljoni dollari eest. Jamie tahab, et kohtuvaidlus toimuks kinniste uste taga. See Britney on aga lasknud advokaadil öelda, et soovib kõige avalikustamist. Eestkoste alt vabanemist Spears ei taotle - ta ütleb, et see on alati olnud tema vabatahtlik otsus.