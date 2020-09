ÕL VIDEO | Parim meesfilminäitleja Priit Loog: tundsin Andrese rolli ees hirmu, sest see on suur vastutus 

Kui filmi režissöör Tanel Toom Loogile ettepaneku tegi, et temast võiks saada filmis Vargamäe Andres, oli ta koheselt nõus. “Ma käisin castingul ja teadsin, et ta võib minu sinna rolli valida. Esmalt ma seda muidugi ei arvanud, aga kui ta ütles, et me hakkame koos filmi tegema, see oli üks vihmane päevake, ma olin parasjagu kuskil kohvikus, ja otseloomulikult ma olin rõõmus. Kohe tekkis ka “Tõe ja õiguse” vastutusest tuleneb hirm, mis peast läbi käis, et see on ikka väga oluline asi,” tunnistab ta.

Kuivõrd raske oli aga ikkagi introvertse iseloomuga Andreseks kehastuda? Loogi sõnul oli Andreseks kehastumine võrdväärselt proovile panev kui teisedki rollid. “Kõike tahad teha ikka maksimaalselt hästi, olgu see siis introvertne või väga ekstravertne tüüp. ikka nõuab see pingutust, läbielamist, -tundmist ja -mõtlemist. Ma ei ütleks, et see nüüd kuidagi ekstra raske on. Kõik on raske, kui teed seda hingega. Ja siis tulevad ka pärast ehk väikesed präänikud, et tubli olid!” muheleb ta oma auhinnale viidates.