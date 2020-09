Inimesed 30 000-eurone nõue! Räppar Mick Mooni süüdistatakse Kivisaare eetrist eemaldamise petitsioonini viinud heliklipi loomises: mina seda ei teinud Merilyn Närep , täna, 13:10 Jaga: M

GALERII

Räppar Mick Moon ehk Antonio Sebastian Kass Foto: Stanislav Moshkov

Alari Kivisaar on alustanud sõda inimeste vastu, kes on teda laimanud ja tema kohta halvasti öelnud. Sel teekonnal on mehele abiks advokaat Robert Sarv, kellelt nii mõnedki juba nõudekirja saanud on. Selgub, et üks neist on räppar Antonio Sebastian Kass, artistinimega Mick Moon. Kivisaar esitas Robert Sarve vahendusel nõudekirja, millega nõuab 30 000 eurot, kuna väidetavalt on just tema lõiganud kokku heliklipi Kivisaare eetrilõikudega, mispeale sündis raadiohääle eetrist eemaldamist nõudev petitsioon.