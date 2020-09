ÕL VIDEO | Parimateks meelelahutussaatejuhtideks pärjatud Teet Margna ja Kristjan Jõekalda läksid intervjuud andes tülli! 

Jõekaldat ja Margnat on aastate jooksul pärjatud väga paljude erinevate auhindadega. Kas nad üldse suudavad arvet pidada, mitmes auhinnakarikas nüüd koju tuleb viia? “Mul on nüüd siis kümnes auhind, aga EFTA auhind on minu jaoks esimene,” vastab Jõekalda. “Jah, esimene EFTA. Super! Suur tänu kõigile!” rõõmustab ka Margna.

Milles peitub aga saladus, et Margna-Jõekalda koostöö kannab nii hästi, et nad juba aastakümneid televaatajate absoluutsed lemmikud on olnud? Jõekalda usub, et vastus peitub autentsuses. “Me oleme need, kes me tegelikult oleme. Lihtsad inimesed oma puuduste, plusside ja miinustega. See, mida vaataja näeb, see me tegelikult oleme. Me ei taha tegelikult valetada inimestele,” ütleb ta.

“Ehkki meile omistatakse seda, et me mängime mingisuguseid rolle, siis tegelikult see nii ei ole. Me jääme iseendaks, mis on ühele algajale, näiteks näitlejaks soovijale parim soovitus, kui ta tahab näiteks lavakasse proovida: jää iseendaks, ole see, kes sa oled, ära proovi kedagi mängida. Me Kristjaniga oleme need, kes me oleme. Nii oma reisisaadetes kui “Kaks kanget LIVE” saates,” sekundeerib Margna.

“Me oleme totaalselt erinevad, meie vaated ühtivad harva, aga samas, ega me sellepärast ei tülitse. Me näeme elu erinevate nurkade alt. Täpselt samamoodi saavad vaatajad samastuda, kes Kristjaniga, kes minuga. Kuidagi see meie koostöö, mis on tänaseks kestnud aastakümneid, on ju lõpuks ajas arenenud. Nagu vein läheb aastatega paremaks. Ma arvan, et ka meie koostöö Kristjaniga lihtsalt on aastatega muutunud aina paremaks ja meil on vedanud. Eesti rahvas armastab ja tunnustab meid ja suur aitäh kõigile!” rõõmustab ta.

Ehkki Jõekalda on avalikult varem välja öelnud, et temal on reisisaadete tegemisest küll ning järgmistele reisidele Teeduga enam kaasa ei lähe, on ta siiski järgnevates “Kahe kange” reisisaadetes kaasa teinud. Jõekalda ei saa isegi aru, kuidas ta ikka ja jälle Teeduga reisile satub.

“Põhmõtteliselt pärast igat reisi olen ma Teedule öelnud, et see on viimane reis, meil on väga meeldiv olnud koos olla, tänan sind. Sa oled kõike teinud väga hästi, kõik ongi väga hästi. Ära pane üldse pahaks, aga mina sinuga koos rohkem reisile ei tule! Ja ikka!” imestab ta.

“Kuidas see ajab mind närvi tegelikult! Sest kõik õnnestub ja tööd on ju vaja teha. Kammoon, sa ei taha ju tegelikult ainult kodus istuda. Ja Kristjan on olnud puiklev, aga pärast Jaapanit, meie seitsmendat reisiseiklust, lepime kokku, Kristjan, et nüüd on ju ka sinul juba mingit sorti wanderlust (seiklushimu - toim.) või reisikirg tekkinud,” ütleb Margna Jõekaldale. “Tõepoolest, tänan küsimast, tahan minna!” naljatleb too vastu.