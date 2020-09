Järgmise aasta Tallinn Music Week toimub 6.–9. maini 

Esmakordselt oli festivalil esinevaid Eesti muusikuid nõustamas kümneliikmeline artistinõustajate tiim.



Koostöös Music Estoniaga toimusid TMW konverentsil ka praktilised töötoad ja mentorlustunnid, milles omandati muuhulgas digiturunduse uusimaid võtteid ning uuriti muusikaäri telgitaguseid. Suurt huvi ja osavõttu pälvis Aalto Ülikooli juhtimishariduse osakonna vanemnõustaja Ben Nothnageli meistriklass ja sellele järgnenud paneel, kus kultuurijuhid arutlesid juhtimiskvaliteedi olulisusest muutuvas maailmas. Sooja vastuvõtu sai ka Helen Sildna intervjuu Soome muusikatööstuse legendi, Rockadillo kontserni asutaja ja juhi Tapio Korjusega, kes tähistas hiljuti oma 70. sünnipäeva.



Konverentsile registreerunud PRO ja DigiPRO klientidele avaneb paneelide järelvaatamise võimalus alates järgmisest nädalast, mil toimuvad ka veebikohtumised Eesti ja välisriikide muusikatööstuse esindajatega.



Lisaks muusikaprogrammile ja konverentsile oli TMW kavas lai valik linnafestivali üritusi. Päevased linnalava kontserdid tõid muusika Viru Keskusest Laagna kogukonnaaiani ja Telia peamajast Põhjala tehaseni Koplifestil. Plaadipoes Terminal toimunud avalike vestluste teemad ulatusid noore popipõlvkonna depressioonist arhiivimuusika digiteerimise ja kultuurilise omastamiseni. Kunstiprogrammi raames sai külastada Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse kureeritud Tallinna Neljapäeva galeriituuri, EKA tudengite valgusinstallatsioone Noblessneris ning mitmeid näituseid ja Muumimuuseumi pop-up poodi Telliskivi Loomelinnakus. Aset leidsid ka laste muusika-töötoad Vivistop Telliskivis, Tallinna restorane tutvustav programm, muusikute kirbuturg ja Tallinna suurima linnaosa Lasnamäe avastusretk. Koostöös vähiravifondiga „Kingitud Elu“ Balti Jaama turul toimunud heategevuslik plaaditurg kogus vähihaigete toetuseks ligi 5000 eurot.



Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna kriisireguleerimise nõuniku Karena Leigeri sõnul oli TMW korraldus vastutustundlik. „Suurürituse korraldajana võttis TMW arvesse võimalikud viiruse leviku tõkestamise meetmed ja andis nii külastajatele kui ka esinejatele juhised, kuidas festivali toimumispaikades liikuda või vastutustundlikult käituda,” ütles Leiger, lisades: „Kultuurivaldkond on tänastes väga keerulistes tingimustes äärmiselt koostöövalmis. Oleme näinud, et kui kui viiruse ennetus- ja tõrjemeetmeid võetakse tõsiselt, saavad sündmused toimuda ka keerulisel ajal. Oluline vastutus lasub ka sündmuse külastajal.“



Mitmetes TMW kontserdipaikades turva- ja korraldusteenuseid pakkunud Meeskond Security juhi Eigo Sõsteri hinnangul sujus festival vaatamata piirangutele hästi: „Oli näha, et korraldajad ja suurem osa publikust mõistsid vajadust tulla meetmete rakendamisega kaasa. Viimased kuud on näidanud, et üritusi saab turvaliselt korraldada küll, ent nõuded tuleb seada toimumiskoha põhiselt ning lähtuvalt ürituse iseloomust. Reede õhtul ootamatult edastatud ja laupäeva õhtuks jõustunud alkoholimüügi piirang ei teinud turvalisuse tagamist lihtsamaks, vaid pigem vastupidi. Loodame, et kui piiranguid ka tulevikus rakendatakse, siis väga sihipäraselt ja korraldajatega koostöös.“



Järgmine TMW festival toimub 6.–9. maini 2021. aastal.