Insaiderid: pole võimalik, et Netflix maksab Harryle ja Meghanile 150 miljonit 

Sussexi hertsogipaar avalikustas sel nädalal, et nende produktsioonifirma sõlmis Netflixiga mitmeaastase koostöölepingu, tootmaks voogedastusgigandile dok- ja mängufilme, seriaale ja lastesaateid. Levisid kuuldused, et Netflix maksab kuninglikule paarile koostöö eest lausa 150 miljonit dollarit. Kuid Hollywoodi insaiderid mühatavad selle summa peale põlglikult, kirjutab New York Post. Usutavasti teenisid Harry ja Meghan, kel pole vähimatki produtseerimiskogemust, ikka kõvasti vähem.

"Grey anatoomia" loojal, peastsenaristil produtsendil Shonda Rhimesil on Netflixil tõepoolest 150 miljoni dollariline leping, kuid tema on tipptegija. Seriaali "Black-ish" looja Kenya Barrise diil on New York posti teatel 100 miljoni dollari peale. Üks juhtiv talendiagent ütleb, et teda šokeeriks, kui Harry ja Meghan saaksid Netflixist aastas üle kahe miljoni dollari. Teised spetsialistid on temaga ühel meelel ja toonitavad: Sussexitest saavad vaid produtsendid, mitte tõelised sisuloojad nagu Shonda Rhimes.