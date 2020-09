PALJASTUS: afroameerika ajaloo õppejõud valetas end mustanahaliseks 

38aastane George Washingtoni ülikooli afroameerika ajaloo õppejõud Jessica Krug paljastas eile sensatsioonilises postituses, et on aastaid sõpru ja kolleege ninapidi vedanud. "Suurema osa mu täiskasvanuelust on iga mu sammu, iga mu sõlmitud suhte juured olnud napalmmürgises valedepinnases," kirjutas Krug Mediumi-nimelisel netiplatvormil. Ta tunnistab, et on selja pööranud oma lapsepõlvele Kansas Citys ning teeselnud, et on küll afroameerika, küll Kariibi päritolu.