Rumer Willisel susiseb äsja lahutatud nägusa filmitähega 

"Kolmteist aastat parimate sõpradena, hingesugulastena, elukaaslastena ja seejärel lapsevanematega. See on olnud vapustav teekond, kuid oleme ühiselt otsustanud keerata uue lehe ning oma abielust edasi liikuda," kirjutasid Hammer ja Chambers ühises avalduses. Neil on kaks last: tütar Harper (5) ja poeg Ford (3).