Film „Tõe ja õiguse“ režissöör Tanel Toom: filmi kirjutades ei mõtle ma abosluutselt sellele, kas see saab edukaks Keit Paju , täna, 00:51 Jaga: M

Foto: Robin Roots

“Filmi puhul on nii, et see, mis välja tuleb, on suurem kui see osade summa. See on filmi tegemise maagia: kui sul on hulk inimesi koos, kes töötavad ühe eesmärgi nimel, on võimalus, et sünnib midagi ilusat ja nii suurt, mida üksinda ei suudaks teha,” räägib filmirežissöör Tanel Toom, kelle teos “Tõde ja õigus” Eesti filmi- ja teleauhindadelt seitse võitu kogus.