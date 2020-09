Grete Paia uuest suhtest: kõigega ei pea kohe nullist sajani tõmbama 

"Kuidagi hästi lihtne oli temaga. Tundsin, et ta on minu inimene, meie energiad klapivad ja me mõistame teineteist hästi," jutustab Paia Kroonikas.

"Kõigega ei pea kohe nullist sajani tõmbama, mis on tänapäeval… Ei saa öelda, et probleem, aga kuidagi on nii, et kõik, ka suhted on muutunud justkui kiirmoeks – kohe on vaja kõiges maksimumi," ütleb Grete, et ei kiirusta uue suhtega, vaid naudib hetke.