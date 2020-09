Inimesed Soojendavad suhteid või lihtsalt head sõbrad? Teet Margna väisas EFTAde jagamist (eks)abikaasa seltsis Ohtuleht.ee , täna, 19:23 Jaga: M

GALERII

Teet ja Kristi Margna EFTAde jagamisel Foto: Robin Roots

Mai keskel teatasid Teet Margna ja tema abikaasa Kristi Margna, et nende abielu on lõppenud. Lahkuminekust anti teada Facebookis. Nüüd tundub, et (eks)abikaasad soojendavad suhteid või on lihtsalt väga head sõbrad, sest EFTAde jagamist väisasid nad koos.