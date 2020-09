Inimesed Eesti Noorsooteatri juht Joonas Tartu: „Meie jaoks on nüüd palju selgemalt paigas, et me oleme laste- ja noorteteater, uhkuse ja missiooniga. Minu hing on nüüd rahul.“ Aigi Viira , täna, 22:30 Jaga: M

NOORSOOTEATRI JUHID: Noorsooteatri kunstiline juht Mirko Rajas (vasakul) ja noorsooteatri juht Joonas Tartu on vastu 69. hooaega publiku vastuvõtuks valmis. Uuslavastusi tuleb laupäeval endises nuku-, nüüdses noorsooteatris välja lausa kaks. Foto: Hannes Dreimanis

Koroonakriis, mille ajal pandi teatrid kinni, lõi valusalt ka endist nukuteatrit. Uuslavastused pandi ootele, nagu ka publik. Midagi siiski toimus. Nimevahetus. Nüüd on selle teatri nimi Eesti Noorsooteater. Kõik on uus. Plaanid on uued. Kas nukuteater kui kaubamärk kaob jäädavalt pildilt? Ning kuhu sel juhul peaks minema lapsvaatajad, kellele see on seostunud nende oma teatriga? „Minu jaoks on nimevahetus positiivne, sest see sedastab ära selle, et see teater on laste ja noorte teater,“ tunnistab noorsooteatri juht Joonas Tartu. „Me ilmtingimata ei taha suurendada täiskasvanutele tehtava teatri osakaalu. Meie jaoks on nüüd palju selgemalt paigas, et me oleme laste- ja noorteteater, uhkuse ja missiooniga. Minu hing on nüüd rahul.“