Uued paljastused Melania Trumpi kohta pole kuigi meeldivad 

Winston Wolkoff õhkab raamatus, et Melania oli talle otsekui õde – „aga tõeliselt enesekindel, perfektse soenguga, ülim suur õde“. Teisalt paljastab eksnõunik ja -sõbranna: „Tema enesekesksus on nii sügav, et see võimaldab tal ülejäänud maailmast distantsi hoida.“ Endisel modellil ja nüüdsel USA presidendiproual olla üsna ükskõik, mida temast räägitakse. „Teistele meele järele olemine ei ole minu prioriteet,“ olevat Trumpi kolmanda abikaasa põhimõte. Avalikkuse ette lekkinud video, kus Trump räägib naiste tutist krabamisest, polevat Melaniat loksutanud. „Ma teadsin, kellega ma abiellusin,“ olnud esileedi kommentaar.