Ferrante uusimast romaanist sünnib seriaal 

Netflixi ja Itaalia produktsioonifirma Fandango koostöös sünnib ekraniseering Ferrante uuest romaanist „Täiskasvanute valelik elu“ (pildil), mis Itaalias ilmus novembris ning mille ingliskeelne versioon jõudis lugejateni 1. septembril. 1990. aastatel hargneva loo keskmes on Giovanna-nimeline jõukast perest pärit tüdruk, kelle tädiotsingud viivad ta töölisklassi Napolisse, mis on tuttav Ferrante romaanisarjast „Minu geniaalne sõbranna“.

Eestiski vaatajaid köitnud samanimelise seriaali võtted katkesid kevadel koroonapandeemia tõttu, kuid kolmas hooaeg on firmalt HBO rohelise tule saanud. Ekraanile jõuab see kõige varem järgmisel aastal. Lila osatäitja Gaia Girace andis teada, et lahkub sarjast kolme uue osa järel, kuna Lilat hakkab kehastama vanem näitlejanna. Samamoodi ennustab Deadline.com hüvastijättu Elena osatäitja Margherita Mazzuccoga.