"KALEVIPOEG" TEKITAB ÕPILASTES KANNATUSI! „Tedre- ja kanamunad, Lindad, Salmed ning Kuu ja Päikese kosjaskäik ei ütle lastele mitte midagi!”  

Koolilapsed loevad Raua ümberjutustust viiendas-kuuendas klassis – kohustuslikus korras. Mis salata, ka see käib üle kivide ja kändude. „Algus on lastele keeruline,“ tõdeb Tartu Karlova kooli emakeele ja kirjanduse õpetaja Ulve Pedastik. „Esmalt tuleb seda lugeda lastega koos, sest tedre- ja kanamunad, Lindad, Salmed ning Kuu ja Päikese kosjaskäik on laste jaoks müstika. Need lood ei ütle lastele mitte midagi, õdede mehelemineku loos läheb neil kosilaste järjekordki sassi. Kui tuleb Kalevipoeg, kes kätkilauad katki lükkab, hakkab asi enam-vähem minema. Sealt alates läheb lugu nende jaoks põnevamaks.“