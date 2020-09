Dilaila kolumn | Armastab, ei armasta 

Mu sõbrants on oma kutiga juba kuus kuud väljas käinud, aga armastusest ei sõnagi. Nüüd püüab ta ise vihjeid teha, ent üritab samas piiri pidada, sest tema maailmas peab ikka mees need kolm kaunist sõna esimesena lausuma, samal ajal kui taustaks mängib Raimond Valgre. Niisiis ütleb ta selliseid asju nagu „ma armastan, kuidas sa leivale võid peale määrid“, „ma armastan su higiseid korvpallitosse“, „ma armastan, kuidas sa kümne sõrmega kirjutada oskad“. Kutt pole aga endiselt vihjele pihta saanud!

Mu teisel sõbrantsil aga on friends-with-benefits-suhe abielus kutiga, kes talle eriliselt pinget ei paku. Kui too sõbrants siis meie viimasel kokteiliõhtul teatas, et too kutt avaldas talle armastust, oleks higiseid kossutosse armastav sõbrants peaaegu minestanud. „Ma ei teagi nüüd, mida temaga teha! Peaksin vist maha jätma, sest asi läheb liiga romantiliseks, aga samas teeb ta nii head suuseksi! Eks ma pean talle vist veidi aega rääkima, et armastan ikka teda ka hullult, kuni ta ei ähvarda naist maha jätta!“