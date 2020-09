Traagiliselt surnud krokodilliküti Steve Irwini tütar ootab beebit 

Bindi, kes oli isast ilma jäädes kaheksane, abiellus tänavu märtsis oma väljavalitu Chandler Powelliga. Koroona tõttu tagasihoidlik pulmatseremoonia peeti Steve Irwini loodud Australia Zoos. Hiljuti teatas isa pärandit edasi kandev Bindi, et tema ja Chandleri pere täieneb järgmisel aastal uue ilmakodanikuga. "Kuigi mul on käsil alles esimene trimester, tahame, et oleksite selle uue elupeatüki algusest peale sel teekonnal koos meiega," kirjutas noor looduskaitsja.

Värskes postituses kirjeldab Bindi, kuidas ta lapseootusest teada sai ning tormas uudist oma mehele teatama. "Ta ei kuulnud mu tulekut, nii et jälgisin sõnatult, kuidas ta mu armsaimasse siilikruusi vett valab. See uudis pidi meie tuleviku käiku kõige paremal viisil muutma. Hakkasin nutma puhtaid rõõmupisaraid ja ütlesin oma kulla mehele, et test oli positiivne. Särasime rõõmust, meie armas kutsa Piggy aga istus meie jalge ees ja imestas, mis küll toimub." Bindi ütleb, et tema kõhus kasvav lapsuke on praegu tema elu kõige tähtsa osa. Ta ei jõua ära oodata, millal uus pisike looduskaitsja ilmale tuleb.