„Star Trek“ saab transsoolise ja mittebinaarse tegelaskuju 

"Star Treki" produtsendid teatasid BBC Newsi andmeil, et uusi tegelaskujusid saab näha sarja "Star Trek: Discovery" kolmandal hooajal. Transtegelane kannab nime Gray ning teda kehastab transseksuaalne näitleja Ian Alexander. Mittebinaarse sooidentiteediga tegelast Adirat - see termin märgib kaksikjaotuses sookategooriatest mees ja naine väljapoole jääjaid - hakkab mängima Blu del Barrio.

""Star Trek" on alati võtnud oma missiooniks alaesindatud kogukondadele nähtavuse andmise," ütles sarja produtsent. Sarja kaaslooja ja tegevprodutsent Michelle Paradise lisas: ""Star Trek" usub, et inimestele tuleb näidata: tulevik ilma rassi, soo, sooidentiteedi ja seksuaalse orientatsiooni jaotusteta on meil täiesti käeulatuses."