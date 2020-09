„Vanamehe film“ võitis preemia Kanada festivalil: „Head uudišed, lapšed, vanaišši tõi auhinna koju!“ 

„Vanamehe filmi“ tegijad andsid juunis sotsiaalmeedias teada, et linateos on valitud Kanadas toimuvale Fantasia festivalile.

Festivalitegijad kiitsid Vanamehe filmi, öeldes, et tegu on ootusiületavalt suurepärase madalalaubalise huumoriga.

Fantasia on žanrifilmide festival, mis toimus esimest korda 1996. aastal. Tänaseks on temast kasvanud üks Põhja-Ameerika suurimaid ja mõjukamaid omataolisi. Aasia, Euroopa ja Ameerika fantaasiarikastele filmidele keskenduval festivalil näeb nii rahvusvahelisi kassahitte kui väiksemaid tegijaid. Festival on seni toimunud Kanadas Montrealis, ent toimub tänavu virtuaalselt.